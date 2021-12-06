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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:32
Flamingo
Боже упаси, мне просто сегодня только пришло
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Додано: Чет 13 січ, 2022 13:51
Наложка НП не окешбэчится при онлайн-оплате? Чем окешбэчится?
Какая карта вывалит из грейса, если крдитными оплатить?
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Hotab
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Додано: Чет 13 січ, 2022 19:43
Hotab написав:
Наложка НП не окешбэчится при онлайн-оплате? Чем окешбэчится?
Якщо відправляла фірма, що має договір з НП, може окешбечитися. Якщо фізична особа, або маленький магазин, то буде переказ. Найкращий варіант для перевірки - Укрсиб з правильно виставленими лімітами або порожня моно.
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Пансер
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Додано: Нед 16 січ, 2022 13:17
Родич отримує о.карту. Відразу сказав, що без кред.ліміту не потрібна. Проте кур'єр виїзджає на днях і привезе, а ліміт начебто потім менеджер зателефонує і буде встановлювати. Пахне неправдою. Вірити і підписувати?
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Kate0000
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Додано: Нед 16 січ, 2022 17:09
Kate0000 написав:
Родич отримує о.карту. Відразу сказав, що без кред.ліміту не потрібна. Проте кур'єр виїзджає на днях і привезе, а ліміт начебто потім менеджер зателефонує і буде встановлювати. Пахне неправдою. Вірити і підписувати?
вам решать
если не купить лотерейый билет - выигрыша точно не будет
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cohan
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Додано: Нед 16 січ, 2022 18:40
Kate0000 написав:
Родич отримує о.карту. Відразу сказав, що без кред.ліміту не потрібна. Проте кур'єр виїзджає на днях і привезе, а ліміт начебто потім менеджер зателефонує і буде встановлювати. Пахне неправдою. Вірити і підписувати?
Розвод, звісно. Навіть, в додатку - дає на вибір: кредитка (зверху), дебетка (знизу). Тому, не вірте менеджеру.
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jay2004
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Додано: Нед 16 січ, 2022 21:03
Kate0000 написав:
кур'єр виїзджає на днях і привезе
ІМГО це той банк, де надійніше йти в відділення пішки
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Пансер
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