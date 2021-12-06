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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081>

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О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:32

Flamingo
Боже упаси, мне просто сегодня только пришло
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 13:43

Re: О.Bank

  ingtrans написав:А где Вы видите проводку? В приложении давно перестали показывать такие данные.
https://ideaonline.ua/
Кащей
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Повідомлень: 1332
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 13:51

Наложка НП не окешбэчится при онлайн-оплате? Чем окешбэчится?

Какая карта вывалит из грейса, если крдитными оплатить?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 19:43

Re: О.Bank

  Hotab написав:Наложка НП не окешбэчится при онлайн-оплате? Чем окешбэчится?

Якщо відправляла фірма, що має договір з НП, може окешбечитися. Якщо фізична особа, або маленький магазин, то буде переказ. Найкращий варіант для перевірки - Укрсиб з правильно виставленими лімітами або порожня моно.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 13:17

Родич отримує о.карту. Відразу сказав, що без кред.ліміту не потрібна. Проте кур'єр виїзджає на днях і привезе, а ліміт начебто потім менеджер зателефонує і буде встановлювати. Пахне неправдою. Вірити і підписувати?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 17:09

  Kate0000 написав:Родич отримує о.карту. Відразу сказав, що без кред.ліміту не потрібна. Проте кур'єр виїзджає на днях і привезе, а ліміт начебто потім менеджер зателефонує і буде встановлювати. Пахне неправдою. Вірити і підписувати?


вам решать
если не купить лотерейый билет - выигрыша точно не будет
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:40

  Kate0000 написав:Родич отримує о.карту. Відразу сказав, що без кред.ліміту не потрібна. Проте кур'єр виїзджає на днях і привезе, а ліміт начебто потім менеджер зателефонує і буде встановлювати. Пахне неправдою. Вірити і підписувати?


Розвод, звісно. Навіть, в додатку - дає на вибір: кредитка (зверху), дебетка (знизу). Тому, не вірте менеджеру.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:03

Re: О.Bank

  Kate0000 написав:кур'єр виїзджає на днях і привезе

ІМГО це той банк, де надійніше йти в відділення пішки
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:20

  Пансер написав:
  Kate0000 написав:кур'єр виїзджає на днях і привезе

ІМГО це той банк, де надійніше йти в відділення пішки

Сотня км. Хай везуть. Проте як би їх поставити в невдобну позу, що вони досі не дали ліміт, а картку везуть..
Не підписувати, поки не вирішать питання? Бо є підозра, що не дадуть потім.
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 08:29

  Kate0000 написав:
  Пансер написав:
  Kate0000 написав:кур'єр виїзджає на днях і привезе

ІМГО це той банк, де надійніше йти в відділення пішки

Сотня км. Хай везуть. Проте як би їх поставити в невдобну позу, що вони досі не дали ліміт, а картку везуть..
Не підписувати, поки не вирішать питання? Бо є підозра, що не дадуть потім.


Або беріть дебетку, або не підписуйте (можливість повторно через 3-6 місяців, з іншого телефону та легендою).
jay2004
 
Повідомлень: 3086
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