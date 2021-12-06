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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 08:50

  Kate0000 написав:
  Пансер написав:
  Kate0000 написав:кур'єр виїзджає на днях і привезе

ІМГО це той банк, де надійніше йти в відділення пішки

Сотня км. Хай везуть. Проте як би їх поставити в невдобну позу, що вони досі не дали ліміт, а картку везуть..
Не підписувати, поки не вирішать питання? Бо є підозра, що не дадуть потім.

Довольно странная ваша ситуевина. Моей супруге пытались сделать карту в октябре - сразу писали нулевой лимит. Не взяли. В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к. А так чтобы вы получите карту а мы потом посмотрим... Странно это :(
Flamingo
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  #<1 ... 78798081
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