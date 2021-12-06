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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 08:50
Kate0000 написав: Пансер написав: Kate0000 написав:
кур'єр виїзджає на днях і привезе
ІМГО це той банк, де надійніше йти в відділення пішки
Сотня км. Хай везуть. Проте як би їх поставити в невдобну позу, що вони досі не дали ліміт, а картку везуть..
Не підписувати, поки не вирішать питання? Бо є підозра, що не дадуть потім.
Довольно странная ваша ситуевина. Моей супруге пытались сделать карту в октябре - сразу писали нулевой лимит. Не взяли. В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к. А так чтобы вы получите карту а мы потом посмотрим... Странно это
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