|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 08:50
Kate0000 написав: Пансер написав: Kate0000 написав:
кур'єр виїзджає на днях і привезе
ІМГО це той банк, де надійніше йти в відділення пішки
Сотня км. Хай везуть. Проте як би їх поставити в невдобну позу, що вони досі не дали ліміт, а картку везуть..
Не підписувати, поки не вирішать питання? Бо є підозра, що не дадуть потім.
Довольно странная ваша ситуевина. Моей супруге пытались сделать карту в октябре - сразу писали нулевой лимит. Не взяли. В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к. А так чтобы вы получите карту а мы потом посмотрим... Странно это
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7723
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2175 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:03
Підкажіть, якщо спочатку я вибрав доставку карти кур'єром, а він вже тиждень від назначеної дати ніяк не везе карту. Я можу просто забрати карту у відділенні/пункті видачі? Чи потрібно дзвонити кудись, відміняти кур'єрську доставку, а потім забирати у відділенні?
Надіслано від мого Redmi Note 9S, використовуючи Tapatalk
-
serh00
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 10:45
serh00 написав:
Підкажіть, якщо спочатку я вибрав доставку карти кур'єром, а він вже тиждень від назначеної дати ніяк не везе карту. Я можу просто забрати карту у відділенні/пункті видачі? Чи потрібно дзвонити кудись, відміняти кур'єрську доставку, а потім забирати у відділенні?
В самом приложении насколько я помню можно поменять выбор с курьера на отделение если карта ещё не получена.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7723
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2175 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:27
Flamingo написав:
В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к
Раз уже получал О-шку с нулевым лимитом. В октябре 21го закрыл. Т.е., если попытаться оформить на тот же номер телефона, то лимит гарантировано не дадут? Нужен будет новый номер?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:35
Amid написав: Flamingo написав:
В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к
Раз уже получал О-шку с нулевым лимитом. В октябре 21го закрыл. Т.е., если попытаться оформить на тот же номер телефона, то лимит гарантировано не дадут? Нужен будет новый номер?
Не знаю. Просто на старом номере ничего не давало сделать. После повторной загрузки удаленной ранее аппки и ввода старого телепона сразу рисовало болт. А ввели другой номер - предварительно на него скинув рефку - все сразу заработало. И сразу лимит налился.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7723
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2175 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:38
Flamingo
Спасибо, приму к сведению.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|50654
|7337644
|
Вів 18 січ, 2022 15:06
cohan
|
|6923
|1597175
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|678
|242759
|
|