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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 08:50

  Kate0000 написав:
  Пансер написав:
  Kate0000 написав:кур'єр виїзджає на днях і привезе

ІМГО це той банк, де надійніше йти в відділення пішки

Сотня км. Хай везуть. Проте як би їх поставити в невдобну позу, що вони досі не дали ліміт, а картку везуть..
Не підписувати, поки не вирішать питання? Бо є підозра, що не дадуть потім.

Довольно странная ваша ситуевина. Моей супруге пытались сделать карту в октябре - сразу писали нулевой лимит. Не взяли. В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к. А так чтобы вы получите карту а мы потом посмотрим... Странно это :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:03

Re: О.Bank

Підкажіть, якщо спочатку я вибрав доставку карти кур'єром, а він вже тиждень від назначеної дати ніяк не везе карту. Я можу просто забрати карту у відділенні/пункті видачі? Чи потрібно дзвонити кудись, відміняти кур'єрську доставку, а потім забирати у відділенні?

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serh00
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:45

  serh00 написав:Підкажіть, якщо спочатку я вибрав доставку карти кур'єром, а він вже тиждень від назначеної дати ніяк не везе карту. Я можу просто забрати карту у відділенні/пункті видачі? Чи потрібно дзвонити кудись, відміняти кур'єрську доставку, а потім забирати у відділенні?


В самом приложении насколько я помню можно поменять выбор с курьера на отделение если карта ещё не получена.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:27

Re: О.Bank

  Flamingo написав:В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к


Раз уже получал О-шку с нулевым лимитом. В октябре 21го закрыл. Т.е., если попытаться оформить на тот же номер телефона, то лимит гарантировано не дадут? Нужен будет новый номер?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:35

  Amid написав:
  Flamingo написав:В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к


Раз уже получал О-шку с нулевым лимитом. В октябре 21го закрыл. Т.е., если попытаться оформить на тот же номер телефона, то лимит гарантировано не дадут? Нужен будет новый номер?

Не знаю. Просто на старом номере ничего не давало сделать. После повторной загрузки удаленной ранее аппки и ввода старого телепона сразу рисовало болт. А ввели другой номер - предварительно на него скинув рефку - все сразу заработало. И сразу лимит налился.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:38

Flamingo
Спасибо, приму к сведению.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:23

Пришло время очередной акк на О-карту регить.
Думал что все померли, ан нет, курьер позвонил через 9 дней, сказал что завтра заглянет.
Скорость явно не конек банки...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:47

  ВIВ написав:Пришло время очередной акк на О-карту регить.
Думал что все померли, ан нет, курьер позвонил через 9 дней, сказал что завтра заглянет.
Скорость явно не конек банки...

Это тот случай когда проще в отделение сходить (если оно рядом конечно :) ), я получил карту в отделении в тот же день что и подал заявку.
antey718
 
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