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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 13:54

  Vorlon написав:Банк сдался последним - сегодня в УБКИ появилась информация о моём кредите от 31.08.2020...

Даа, у меня тож обновилась КИ у Идеи
Типа пролонгация кредита.
Камикадзе, а не банка
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:14

по дебетной Обанке КБ приходит/пришел? Ато первый раз...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:16

Re: О.Bank

Зайшли смс-ки про кешбек. Перевіряйте.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:17

  Кочевник написав:Зайшли смс-ки про кешбек. Перевіряйте.

Деньги давно есть. Смс опоздали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 16:30

  Amid написав:
  Flamingo написав:В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к


Раз уже получал О-шку с нулевым лимитом. В октябре 21го закрыл. Т.е., если попытаться оформить на тот же номер телефона, то лимит гарантировано не дадут? Нужен будет новый номер?


Переоформил О-шку на тот же номер телефона. Просил 10К лимита. Дали сколько просил. В общем, не стоило год ждать с надеждой, что на нулёвку нальют лимит.

Есть вопрос по КБ. Если операция с предавторизацией, где списанная сумма отличается от заблокированной (AMICPay, KLOPay), Идея нормально начисляет кэшбек, или есть проблемы в этом случае?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 18:44

Re: О.Bank

  Amid написав:Если операция с предавторизацией, где списанная сумма отличается от заблокированной (AMICPay, KLOPay), Идея нормально начисляет кэшбек, или есть проблемы в этом случае?

Все нормально, часто заправляюся через Okko-pay до повного.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 23:32

Re: О.Bank

  Amid написав:В общем, не стоило год ждать с надеждой, что на нулёвку нальют лимит.


Рік активно користувалися карткою?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:10

V2
Вообще не пользовался. Тогда было много предложений лучше, чем 2% грязными за свои. Просто ждал - вдруг нальют. Не налили.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:57

Вопрос: была операция 30.01.
Естественно, провелась она в феврале. И кешбэк, похоже, тоже пойдет в выплату, которая будет 1 марта.
Интересно,500 грн "грязными" на следующую выплату должно быть с учетом этой суммы или нет? По логике, с ней, но хотелось бы знать наверняка.
Искатель
 
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