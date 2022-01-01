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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 січ, 2022 13:54
Vorlon написав:
Банк сдался последним - сегодня в УБКИ появилась информация о моём кредите от 31.08.2020...
Даа, у меня тож обновилась КИ у Идеи
Типа пролонгация кредита.
Камикадзе, а не банка
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Додано: Вів 01 лют, 2022 13:14
по дебетной Обанке КБ приходит/пришел? Ато первый раз...
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Додано: Вів 01 лют, 2022 13:16
Зайшли смс-ки про кешбек. Перевіряйте.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 13:17
Кочевник написав:
Зайшли смс-ки про кешбек. Перевіряйте.
Деньги давно есть. Смс опоздали.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 16:30
Amid написав: Flamingo написав:
В декабре уже на другой номер телефона и с видоизмененной анкетой тоже сразу был виден лимит - уже 50к
Раз уже получал О-шку с нулевым лимитом. В октябре 21го закрыл. Т.е., если попытаться оформить на тот же номер телефона, то лимит гарантировано не дадут? Нужен будет новый номер?
Переоформил О-шку на тот же номер телефона. Просил 10К лимита. Дали сколько просил. В общем, не стоило год ждать с надеждой, что на нулёвку нальют лимит.
Есть вопрос по КБ. Если операция с предавторизацией, где списанная сумма отличается от заблокированной (AMICPay, KLOPay), Идея нормально начисляет кэшбек, или есть проблемы в этом случае?
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Amid
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Додано: Сер 02 лют, 2022 18:44
Amid написав:
Если операция с предавторизацией, где списанная сумма отличается от заблокированной (AMICPay, KLOPay), Идея нормально начисляет кэшбек, или есть проблемы в этом случае?
Все нормально, часто заправляюся через Okko-pay до повного.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 23:32
Amid написав:
В общем, не стоило год ждать с надеждой, что на нулёвку нальют лимит.
Рік активно користувалися карткою?
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:10
V2
Вообще не пользовался. Тогда было много предложений лучше, чем 2% грязными за свои. Просто ждал - вдруг нальют. Не налили.
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Amid
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Додано: Чет 03 лют, 2022 23:57
Вопрос: была операция 30.01.
Естественно, провелась она в феврале. И кешбэк, похоже, тоже пойдет в выплату, которая будет 1 марта.
Интересно,500 грн "грязными" на следующую выплату должно быть с учетом этой суммы или нет? По логике, с ней, но хотелось бы знать наверняка.
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