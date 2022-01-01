|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:44
Искатель написав:
Вопрос: была операция 30.01.
Естественно, провелась она в феврале. И кешбэк, похоже, тоже пойдет в выплату, которая будет 1 марта.
Интересно,500 грн "грязными" на следующую выплату должно быть с учетом этой суммы или нет? По логике, с ней, но хотелось бы знать наверняка.
Да, эта операция входит в лимит. Сам уже на это попал.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 718
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|339
|18551
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|684
|244631
|
Чет 03 лют, 2022 10:58
cohan
|
|6923
|1598326
|
|