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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:44
Искатель написав:
Вопрос: была операция 30.01.
Естественно, провелась она в феврале. И кешбэк, похоже, тоже пойдет в выплату, которая будет 1 марта.
Интересно,500 грн "грязными" на следующую выплату должно быть с учетом этой суммы или нет? По логике, с ней, но хотелось бы знать наверняка.
Да, эта операция входит в лимит. Сам уже на это попал.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:25
Ідея мутить. У січні витратив 501 грн, але 50 з них провелися у лютому, відповідно кишмиш не дали, бо не вистачило до 25 грн. Ну, ОК, сам винен. Але зараз прийшла СМС, що до погашення у цьому місяці 501 грн та мін. платіж 25,05 грн. Тобто кишмиш вони порахували за проводкою, а кредит за датою операції. Ну не гімно? Розумію, що суми смішні, але сам факт обурює.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:31
klug написав:
Ідея мутить. У січні витратив 501 грн, але 50 з них провелися у лютому, відповідно кишмиш не дали, бо не вистачило до 25 грн. Ну, ОК, сам винен. Але зараз прийшла СМС, що до погашення у цьому місяці 501 грн та мін. платіж 25,05 грн. Тобто кишмиш вони порахували за проводкою, а кредит за датою операції. Ну не гімно? Розумію, що суми смішні, але сам факт обурює.
А РД когда? От этого ж зависит сумма к погашению.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:33
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1-го.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:35
klug написав:Aps
1-го.
Рискну предположить что тот полтинник 1-го и провелся.
Если так то все как бы логично.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:41
Може й так - маю лише новий ІБ, тому точно сказати не зможу.
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