Искатель написав:Вопрос: была операция 30.01. Естественно, провелась она в феврале. И кешбэк, похоже, тоже пойдет в выплату, которая будет 1 марта. Интересно,500 грн "грязными" на следующую выплату должно быть с учетом этой суммы или нет? По логике, с ней, но хотелось бы знать наверняка.
Да, эта операция входит в лимит. Сам уже на это попал.
Ідея мутить. У січні витратив 501 грн, але 50 з них провелися у лютому, відповідно кишмиш не дали, бо не вистачило до 25 грн. Ну, ОК, сам винен. Але зараз прийшла СМС, що до погашення у цьому місяці 501 грн та мін. платіж 25,05 грн. Тобто кишмиш вони порахували за проводкою, а кредит за датою операції. Ну не гімно? Розумію, що суми смішні, але сам факт обурює.
klug написав:Ідея мутить. У січні витратив 501 грн, але 50 з них провелися у лютому, відповідно кишмиш не дали, бо не вистачило до 25 грн. Ну, ОК, сам винен. Але зараз прийшла СМС, що до погашення у цьому місяці 501 грн та мін. платіж 25,05 грн. Тобто кишмиш вони порахували за проводкою, а кредит за датою операції. Ну не гімно? Розумію, що суми смішні, але сам факт обурює.