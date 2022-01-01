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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

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О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:44

  Искатель написав:Вопрос: была операция 30.01.
Естественно, провелась она в феврале. И кешбэк, похоже, тоже пойдет в выплату, которая будет 1 марта.
Интересно,500 грн "грязными" на следующую выплату должно быть с учетом этой суммы или нет? По логике, с ней, но хотелось бы знать наверняка.

Да, эта операция входит в лимит. Сам уже на это попал.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:25

Ідея мутить. У січні витратив 501 грн, але 50 з них провелися у лютому, відповідно кишмиш не дали, бо не вистачило до 25 грн. Ну, ОК, сам винен. Але зараз прийшла СМС, що до погашення у цьому місяці 501 грн та мін. платіж 25,05 грн. Тобто кишмиш вони порахували за проводкою, а кредит за датою операції. Ну не гімно? Розумію, що суми смішні, але сам факт обурює.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:31

  klug написав:Ідея мутить. У січні витратив 501 грн, але 50 з них провелися у лютому, відповідно кишмиш не дали, бо не вистачило до 25 грн. Ну, ОК, сам винен. Але зараз прийшла СМС, що до погашення у цьому місяці 501 грн та мін. платіж 25,05 грн. Тобто кишмиш вони порахували за проводкою, а кредит за датою операції. Ну не гімно? Розумію, що суми смішні, але сам факт обурює.


А РД когда? От этого ж зависит сумма к погашению.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:33

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1-го.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:35

  klug написав:Aps
1-го.


Рискну предположить что тот полтинник 1-го и провелся.
Если так то все как бы логично.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:41

Може й так - маю лише новий ІБ, тому точно сказати не зможу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:39

Re: О.Bank

Как получить логин и пароль дл web кабинета? Только через web кабине можно увидеть проводку по счету?
maxstar
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:40

  maxstar написав:Как получить логин и пароль дл web кабинета? Только через web кабине можно увидеть проводку по счету?

Нее. Выписку мона глянуть в старом ИБ
https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?
....но новичкам уже логин под него не выдают.
А в новом шо в Иб шо в апликухе Выписки нема. Ток Хистори операций :(

Звоните в любимое отд-е и попробуйте заказать у менагера Выписку на мыло. Бывает, шо соглашаются :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:11

  Amethyst написав:....но новичкам уже логин под него не выдают.

Почему?
Vorlon
 
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