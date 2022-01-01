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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:54
Amethyst написав:
....но новичкам уже логин под него не выдают.
мне выдали через обращение на горячую линию.
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Додано: Сер 23 лют, 2022 10:15
🤬0банк - кончений банк.
Оплачував покупку на Олх з доставкою, це було прийнято банком як переказ і відразу нарахували %. У мобільному додатку інформації про % які ти повенен оплатити ніде немає. Смс не надсилають. Інтернетбанкінг закрили. Вношу регулярний повний платіж по пільговому періоду, а виявляється що у мене ще за місяць нараховуються %, але про це ніде жодної інформації. На гарячій лінії: нажаль данна функція ще не доступна. А нарахування % вже доступне
Востаннє редагувалось fzhytomyr
в Сер 23 лют, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 лют, 2022 10:19
fzhytomyr написав:
🤬0банк - кончений банк. Оплачував покупку на Олх з доставкою, це було прийнято банком як переказ і відразу нарахували %. У мобільному додатку інформації про % які ти повенен оплатити ніде немає. Смс не надсилають. Інтернетбанкінг закрили. Вношу регулярний повний платіж по пільговому періоду, а виявляється що у мене ще за місяць нараховуються %, але про це ніде жодної інформації. На гарячій лінії: нажаль данна фуннкція ще не доступна. А нарахування % вже доступне
Да, есть такое. Выписка сырая. Тут нужен глаз да глаз)) Тоже попадал на этапе открытия, но уже компенсировалось и забылось)
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mihasik
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Додано: Сер 23 лют, 2022 10:21
Перестала работать в тас2ю как привязанная, в чём может быть причина?
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mihasik
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Додано: Сер 23 лют, 2022 11:00
mihasik написав:
Перестала работать в тас2ю как привязанная, в чём может быть причина?
аналогично
. х.з. почему...
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ol_zy
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Додано: Сер 23 лют, 2022 12:04
fzhytomyr написав:
0банк - кончений банк.
Оплачував покупку
на Олх з доставкою, це було прийнято банком як переказ і відразу нарахували %.
То есть банк плох потому, что не известил вас о том, что это перевод, а вы не знали? Серьёзно? По-моему все форумчане (кроме вас) давно знают, что покупок
на OLX не бывает (только переводы), а вы типа сегодня на свет родились или с Луны свалились...
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Vorlon
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Додано: Чет 24 лют, 2022 12:04
а что там с банком, все?
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anis
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:28
Платежи с О.карты не проходят. В приложуху и инетбанк не пускает.
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ramaz
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