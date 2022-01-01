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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:54

Re: О.Bank

  Amethyst написав:....но новичкам уже логин под него не выдают.

мне выдали через обращение на горячую линию.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 10:15

Re: О.Bank

🤬0банк - кончений банк.

Оплачував покупку на Олх з доставкою, це було прийнято банком як переказ і відразу нарахували %. У мобільному додатку інформації про % які ти повенен оплатити ніде немає. Смс не надсилають. Інтернетбанкінг закрили. Вношу регулярний повний платіж по пільговому періоду, а виявляється що у мене ще за місяць нараховуються %, але про це ніде жодної інформації. На гарячій лінії: нажаль данна функція ще не доступна. А нарахування % вже доступне
Востаннє редагувалось fzhytomyr в Сер 23 лют, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 10:19

  fzhytomyr написав:🤬0банк - кончений банк. Оплачував покупку на Олх з доставкою, це було прийнято банком як переказ і відразу нарахували %. У мобільному додатку інформації про % які ти повенен оплатити ніде немає. Смс не надсилають. Інтернетбанкінг закрили. Вношу регулярний повний платіж по пільговому періоду, а виявляється що у мене ще за місяць нараховуються %, але про це ніде жодної інформації. На гарячій лінії: нажаль данна фуннкція ще не доступна. А нарахування % вже доступне

Да, есть такое. Выписка сырая. Тут нужен глаз да глаз)) Тоже попадал на этапе открытия, но уже компенсировалось и забылось)
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 10:21

Re: О.Bank

Перестала работать в тас2ю как привязанная, в чём может быть причина?
mihasik
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Повідомлень: 1103
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 11:00

  mihasik написав:Перестала работать в тас2ю как привязанная, в чём может быть причина?

аналогично :evil: . х.з. почему...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 12:04

  fzhytomyr написав:0банк - кончений банк.

Оплачував покупку на Олх з доставкою, це було прийнято банком як переказ і відразу нарахували %.

То есть банк плох потому, что не известил вас о том, что это перевод, а вы не знали? Серьёзно? По-моему все форумчане (кроме вас) давно знают, что покупок на OLX не бывает (только переводы), а вы типа сегодня на свет родились или с Луны свалились... :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:04

Re: О.Bank

а что там с банком, все?
anis
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:28

Платежи с О.карты не проходят. В приложуху и инетбанк не пускает.
ramaz
 
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  #<1 ... 81828384
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