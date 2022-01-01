|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 18:22
Додаток запрацював
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:12
nickvp написав:
Додаток запрацював
в сильпо при оплате приложением - сегодня (24.02 где-то в 11-00) все работало и СМС с остатком приходил. При этом приложуха обанки не работала.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7142
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|593
|143681
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|690
|246636
|
|
|6925
|1600091
|
Вів 15 лют, 2022 11:46
Aps