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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 18:22

Re: О.Bank

Додаток запрацював
nickvp
 
Повідомлень: 391
З нами з: 16.10.14
Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:12

  nickvp написав:Додаток запрацював

в сильпо при оплате приложением - сегодня (24.02 где-то в 11-00) все работало и СМС с остатком приходил. При этом приложуха обанки не работала.
ol_zy
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Повідомлень: 7142
З нами з: 20.01.15
Подякував: 428 раз.
Подякували: 752 раз.
 
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  #<1 ... 82838485
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