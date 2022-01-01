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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

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О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 18:22

Re: О.Bank

Додаток запрацював
nickvp
 
Повідомлень: 391
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:12

  nickvp написав:Додаток запрацював

в сильпо при оплате приложением - сегодня (24.02 где-то в 11-00) все работало и СМС с остатком приходил. При этом приложуха обанки не работала.
ol_zy
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Повідомлень: 7142
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Подякували: 752 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:36

ol_zy
За кредитные? Вчера не давало днём...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:53

  Vorlon написав:ol_zy
За кредитные? Вчера не давало днём...
Да, за кредитные вчера днем нормально прошли платежи в Сильпо через QR и Водафону через Изипэй.
Кащей
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Повідомлень: 1346
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:56

Кащей
Странно, у меня отказ был в 15:21 (рахунок обмежено)...
Vorlon
 
Повідомлень: 10035
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Подякували: 1082 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:03

  Vorlon написав:Кащей
Странно, у меня отказ был в 15:21 (рахунок обмежено)...

Я сьогодні двічі мав "рахунок обмежено" при спробі на ОККО і в ЕКО - там тільки готівка або з дебетки. І це очевидно самі мережі продавців на прийом так зробили, щось подібне було при масових банкрутствах. Старий ІБ показує якби кредліміт, але доступно пише 0.
Ой+
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Повідомлень: 4892
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:06

  Ой+ написав:
  Vorlon написав:Кащей
Странно, у меня отказ был в 15:21 (рахунок обмежено)...

Я сьогодні двічі мав "рахунок обмежено" при спробі на ОККО і в ЕКО - там тільки готівка або з дебетки. І це очевидно самі мережі продавців на прийом так зробили, щось подібне було при масових банкрутствах. Старий ІБ показує якби кредліміт, але доступно пише 0.

Похоже, еще вчера во второй половине ограничили возможность использовать кредитные. Утром было нормально, но к вечеру уже стабильно "рахунок обмежено".
ingtrans
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Повідомлень: 3473
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:15

  Ой+ написав:І це очевидно самі мережі продавців на прийом так зробили,

Кому очевидно, если оплата картой другого банка сразу прошла на ура???
Vorlon
 
Повідомлень: 10035
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  #<1 ... 82838485
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