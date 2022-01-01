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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 18:22
Додаток запрацював
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nickvp
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:12
nickvp написав:
Додаток запрацював
в сильпо при оплате приложением - сегодня (24.02 где-то в 11-00) все работало и СМС с остатком приходил. При этом приложуха обанки не работала.
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ol_zy
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:36
ol_zy
За кредитные? Вчера не давало днём...
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Vorlon
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:53
Vorlon написав:ol_zy
За кредитные? Вчера не давало днём...
Да, за кредитные вчера днем нормально прошли платежи в Сильпо через QR и Водафону через Изипэй.
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Кащей
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:56
Кащей
Странно, у меня отказ был в 15:21 (рахунок обмежено)...
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Vorlon
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:03
Vorlon написав:Кащей
Странно, у меня отказ был в 15:21 (рахунок обмежено)...
Я сьогодні двічі мав "рахунок обмежено" при спробі на ОККО і в ЕКО - там тільки готівка або з дебетки. І це очевидно самі мережі продавців на прийом так зробили, щось подібне було при масових банкрутствах. Старий ІБ показує якби кредліміт, але доступно пише 0.
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Ой+
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:06
Ой+ написав: Vorlon написав:Кащей
Странно, у меня отказ был в 15:21 (рахунок обмежено)...
Я сьогодні двічі мав "рахунок обмежено" при спробі на ОККО і в ЕКО - там тільки готівка або з дебетки. І це очевидно самі мережі продавців на прийом так зробили, щось подібне було при масових банкрутствах. Старий ІБ показує якби кредліміт, але доступно пише 0.
Похоже, еще вчера во второй половине ограничили возможность использовать кредитные. Утром было нормально, но к вечеру уже стабильно "рахунок обмежено".
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ingtrans
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:15
Ой+ написав:
І це очевидно самі мережі продавців на прийом так зробили,
Кому очевидно, если оплата картой другого банка сразу прошла на ура???
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Vorlon
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:34
Vorlon написав: Ой+ написав:
І це очевидно самі мережі продавців на прийом так зробили,
Кому очевидно, если оплата картой другого банка сразу прошла на ура???
Мене в обох точках попередили, що термінали не працюють з кредитками, а тільки з дебетками. Ну ще можливо і ідея не дає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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