RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
О.Bank

О.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:25

  Vorlon написав:ol_zy
За кредитные? Вчера не давало днём...

у меня там только кредитные есть - своих не держим.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7146
З нами з: 20.01.15
Подякував: 429 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:08

Щось чути по грейсу, в мене завтра дата погашення, не знаю, що і робити, ПУМБ продовжив грейс, ці мовчать і кредит не зменшують і розрахуватись - зась((
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:29

Re: О.Bank

Комісії за переказ не скасували :twisted:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 83848586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, jay2004, KVV, wtf і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 59, 60, 61
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
607 153779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 16:05
greenozon
MTB BANK 1 ... 68, 69, 70
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
690 246779
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 17:50
Алексей77
Універсал (Universal Bank) 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6925 1600392
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 11:46
Aps

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1498)
28.02.2022 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.