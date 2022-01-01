у меня там только кредитные есть - своих не держим.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:25
у меня там только кредитные есть - своих не держим.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:08
Щось чути по грейсу, в мене завтра дата погашення, не знаю, що і робити, ПУМБ продовжив грейс, ці мовчать і кредит не зменшують і розрахуватись - зась((
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:29
Re: О.Bank
Комісії за переказ не скасували
Війна!!!!
Одумайтесь!!!
Додано: Пон 28 лют, 2022 23:20
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