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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:25
Vorlon написав:ol_zy
За кредитные? Вчера не давало днём...
у меня там только кредитные есть - своих не держим.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:08
Щось чути по грейсу, в мене завтра дата погашення, не знаю, що і робити, ПУМБ продовжив грейс, ці мовчать і кредит не зменшують і розрахуватись - зась((
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melkh
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:29
Комісії за переказ не скасували
Війна!!!!
Одумайтесь!!!
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Додано: Пон 28 лют, 2022 23:20
melkh написав:
Щось чути по грейсу, в мене завтра дата погашення, не знаю, що і робити, ПУМБ продовжив грейс, ці мовчать і кредит не зменшують і розрахуватись - зась((
Жлобы! Видимо, придется гаситься...
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:38
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