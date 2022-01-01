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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

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О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:25

  Vorlon написав:ol_zy
За кредитные? Вчера не давало днём...

у меня там только кредитные есть - своих не держим.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:08

Щось чути по грейсу, в мене завтра дата погашення, не знаю, що і робити, ПУМБ продовжив грейс, ці мовчать і кредит не зменшують і розрахуватись - зась((
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:29

Re: О.Bank

Комісії за переказ не скасували :twisted:
Війна!!!!
Одумайтесь!!!
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 23:20

  melkh написав:Щось чути по грейсу, в мене завтра дата погашення, не знаю, що і робити, ПУМБ продовжив грейс, ці мовчать і кредит не зменшують і розрахуватись - зась((

Жлобы! Видимо, придется гаситься...
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:38

Пришел кешбек :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. viber://pa?chatURI=Obankua&context=02533740 +100 грн Obank
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:14

Re: О.Bank

Панове а я смотрю по КБО при наличии долга вчера 25 грн. не списали. И те проценты что должно было списать за те 25тки что списывались ранее при заходе кэшбека сегодня тоже не списали. Это что Идея простила месячный комис и %% или где?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:37

WallNutPen

Идея и Обанк - кредитные каникулы до 31/03.

ОМП/грейс будет без штрафов за просрочку.

Со слов поддержки, рассматривают возобновление кредитных лимитов. За КБ информации нет.

Следим за оф.сайтом и соц.сетями.

Актуальная инфо на 01/03 ниже:

https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kliyentiv-aktualna-informatsiya-pro-kartky-kredyty-ta-depozyty
S i m
 
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