у меня там только кредитные есть - своих не держим.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:25
у меня там только кредитные есть - своих не держим.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:08
Щось чути по грейсу, в мене завтра дата погашення, не знаю, що і робити, ПУМБ продовжив грейс, ці мовчать і кредит не зменшують і розрахуватись - зась((
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:29
Re: О.Bank
Комісії за переказ не скасували
Війна!!!!
Одумайтесь!!!
Додано: Пон 28 лют, 2022 23:20
Додано: Вів 01 бер, 2022 12:38
Пришел кешбек
Додано: Вів 01 бер, 2022 15:14
Re: О.Bank
Панове а я смотрю по КБО при наличии долга вчера 25 грн. не списали. И те проценты что должно было списать за те 25тки что списывались ранее при заходе кэшбека сегодня тоже не списали. Это что Идея простила месячный комис и %% или где?
Додано: Вів 01 бер, 2022 15:37
WallNutPen
Идея и Обанк - кредитные каникулы до 31/03.
ОМП/грейс будет без штрафов за просрочку.
Со слов поддержки, рассматривают возобновление кредитных лимитов. За КБ информации нет.
Следим за оф.сайтом и соц.сетями.
Актуальная инфо на 01/03 ниже:
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:49
Re: О.Bank
Убрали кред.лимит, но дали возможность гасить февраль и пользоваться этими деньгами дальше. И на том спс)
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:52
Сума заборгованості залишається але за її несплату поки що не обілечують, так?
Додано: Сер 02 бер, 2022 16:40
Да.
Идея вааще -- верх лояльности на седня
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