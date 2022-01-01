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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:55

Re: О.Bank

  Amethyst написав:Идея вааще -- верх лояльности на седня

Та ну її. Ще півень не прокукарікав, а ідея вже була заблочила свої кредитні, хоч раніше що пару тижнів надзвонювали з різних номерів і щось втюхували як позитивному клієнту. А сьогодні прийшло смс - "ваша кредитна карта знову доступна для користування власними коштами".
Нешляхетно, негонорово.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:02

- 402,50 виплатили( а могли і заникати як пумба)
- грейс продовжили
Не так вже й мало як на мене.

А ліміт повернуть.
Навіть Сіма вернула.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:11

Re: О.Bank

  KVV написав:а могли і заникати як пумба
Речь я так понимаю о кэшбеке? Так ПУМБ ничего не заныкал - с сегодняшнего дня дает выводить накопленное. Даже мин.сумму вывода снизили со 100 до 10. В отличии кстати от скунса, который при наличии на разных картах кэшбека вывести дает только когда на конкретной карте накапает 100тка
WallNutPen
 
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