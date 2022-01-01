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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 16:55
Amethyst написав:
Идея вааще -- верх лояльности на седня
Та ну її. Ще півень не прокукарікав, а ідея вже була заблочила свої кредитні, хоч раніше що пару тижнів надзвонювали з різних номерів і щось втюхували як позитивному клієнту. А сьогодні прийшло смс - "ваша кредитна карта знову доступна для користування власними коштами".
Нешляхетно, негонорово.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:02
- 402,50 виплатили( а могли і заникати як пумба)
- грейс продовжили
Не так вже й мало як на мене.
А ліміт повернуть.
Навіть Сіма вернула.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:11
KVV написав:
а могли і заникати як пумба
Речь я так понимаю о кэшбеке? Так ПУМБ ничего не заныкал - с сегодняшнего дня дает выводить накопленное. Даже мин.сумму вывода снизили со 100 до 10. В отличии кстати от скунса, который при наличии на разных картах кэшбека вывести дает только когда на конкретной карте накапает 100тка
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WallNutPen
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