Amethyst написав:Идея вааще -- верх лояльности на седня
Та ну її. Ще півень не прокукарікав, а ідея вже була заблочила свої кредитні, хоч раніше що пару тижнів надзвонювали з різних номерів і щось втюхували як позитивному клієнту. А сьогодні прийшло смс - "ваша кредитна карта знову доступна для користування власними коштами". Нешляхетно, негонорово.
Речь я так понимаю о кэшбеке? Так ПУМБ ничего не заныкал - с сегодняшнего дня дает выводить накопленное. Даже мин.сумму вывода снизили со 100 до 10. В отличии кстати от скунса, который при наличии на разных картах кэшбека вывести дает только когда на конкретной карте накапает 100тка
Hotab написав:По Окарте не дали каникулы? Надо гасить в срок?
По всем кредитным картам Идеябанка как бы одинаковые условия. В частности тут https://ideabank.ua/uk/news/pro-rozrakh ... ya-komisiy если клиент не погасил долг в грейс периоде, который заканчивается в марте на всю задолженность будут насчитываться пониженные проценты (0,01%).
Хтось мав проблеми при розрахунках через Портмоне картою банку ?... На гарячці сказали що ...Портмоне ризиковий сайт ,змініть на інший , платіж не проходить з резюме " банк не може авторизувати операцію "(якось так , написав по памяті..)
-VICTOR- написав:Хтось мав проблеми при розрахунках через Портмоне картою банку ?... На гарячці сказали що ...Портмоне ризиковий сайт ,змініть на інший , платіж не проходить з резюме " банк не може авторизувати операцію "(якось так , написав по памяті..)
Ежемес. оплачиваю Волю через Порю, до 400грн, 1..2 платежа Попробуйте зарегить и верифицировать карту у кабинете. Тада повысят лимит трат и будут меньше цепляться
Amethyst отбой маразма озвученного очень горячей линией Идеи....через полчаса там чего то попустило в процессинге идейном..оплаты пошли .(карты в кабинете....оплаты регулярные ..) Спишем на сбой процессинга ...и тупость горячки Идеи