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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 20:08
dim.ua Ідея декларувала не користуєшся - не платиш. Ви не написали яка карта і за що платити, бо там є деякі платні сервіси на деяких картах, але по ідеї платити не треба буде.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:34
Ой+ написав:dim.ua
Ідея декларувала не користуєшся - не платиш. Ви не написали яка карта і за що платити, бо там є деякі платні сервіси на деяких картах, але по ідеї платити не треба буде.
Тема ж О.Банки - там немає платних сервісів.
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