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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:08

dim.ua Ідея декларувала не користуєшся - не платиш. Ви не написали яка карта і за що платити, бо там є деякі платні сервіси на деяких картах, але по ідеї платити не треба буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:34

  Ой+ написав:dim.ua Ідея декларувала не користуєшся - не платиш. Ви не написали яка карта і за що платити, бо там є деякі платні сервіси на деяких картах, але по ідеї платити не треба буде.

Тема ж О.Банки - там немає платних сервісів.
klug
 
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  #<1 ... 85868788
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