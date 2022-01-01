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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 20:08
dim.ua Ідея декларувала не користуєшся - не платиш. Ви не написали яка карта і за що платити, бо там є деякі платні сервіси на деяких картах, але по ідеї платити не треба буде.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:34
Ой+ написав:dim.ua
Ідея декларувала не користуєшся - не платиш. Ви не написали яка карта і за що платити, бо там є деякі платні сервіси на деяких картах, але по ідеї платити не треба буде.
Тема ж О.Банки - там немає платних сервісів.
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klug
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:44
Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?
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la9
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:51
la9 написав:
Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?
а как зайти видите?
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Amethyst
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:19
Amethyst написав: la9 написав:
Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?
а как зайти видите?
П2п или сеп на о карту без комис. С нее открыть депо через апликуху.
Вот только меня смущает срок депо в 1 месяц. Это как, депо со свободным снятием и пополнением или есть нюансы?
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la9
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:28
Amethyst написав: la9 написав:
Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?
а как зайти видите?
Вроде, нашел путь.
П2п или сеп на о-карту. С нее открываем депо через апликуху. Снимаем на «Green Fund Депозитний. С нее тянем. По тарифам, тянучка бесплатная, как я их понимаю. А как на практике?
Рабочий вариант, коллеги?
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la9
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:30
la9 написав: Amethyst написав: la9 написав:
Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?
а как зайти видите?
Вроде, нашел путь.
П2п или сеп на о-карту. С нее открываем депо через апликуху. Снимаем на «Green Fund Депозитний. С нее тянем. По тарифам, тянучка бесплатная, как я их понимаю. А как на практике?
Рабочий вариант, коллеги?
Так у вас є зелене, але ви не можете перевірити чи у вас немає зеленої і ви сподіваєтеся, що десь зайдете відділення, щоб її відкрити?
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klug
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:42
klug написав:
Так у вас є зелене, але ви не можете перевірити чи у вас немає зеленої і ви сподіваєтеся, що десь зайдете відділення, щоб її відкрити?
Зелёная у меня есть. И я вот только что позвонил в КЦ, и если мы друг друга поняли, то за тянучку О банка берет мзду, как за толкалку, т.е 0.5 , мин 5 грн. И это рушит всю схему... Блин, а по тарифам я понял, что нет комиса за тянучку с грин карты
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la9
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