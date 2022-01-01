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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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О.Bank 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:08

dim.ua Ідея декларувала не користуєшся - не платиш. Ви не написали яка карта і за що платити, бо там є деякі платні сервіси на деяких картах, але по ідеї платити не треба буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:34

  Ой+ написав:dim.ua Ідея декларувала не користуєшся - не платиш. Ви не написали яка карта і за що платити, бо там є деякі платні сервіси на деяких картах, але по ідеї платити не треба буде.

Тема ж О.Банки - там немає платних сервісів.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:44

Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:51

  la9 написав:Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?

а как зайти видите?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:19

  Amethyst написав:
  la9 написав:Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?

а как зайти видите?

П2п или сеп на о карту без комис. С нее открыть депо через апликуху.
Вот только меня смущает срок депо в 1 месяц. Это как, депо со свободным снятием и пополнением или есть нюансы?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:28

  Amethyst написав:
  la9 написав:Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?

а как зайти видите?

Вроде, нашел путь.
П2п или сеп на о-карту. С нее открываем депо через апликуху. Снимаем на «Green Fund Депозитний. С нее тянем. По тарифам, тянучка бесплатная, как я их понимаю. А как на практике?
Рабочий вариант, коллеги?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:30

  la9 написав:
  Amethyst написав:
  la9 написав:Я смотрю, на вильни кошти дают 8.5 проц. Но я не вижу, как по свински выйти безналом... Подскажите, есть ли путь?

а как зайти видите?

Вроде, нашел путь.
П2п или сеп на о-карту. С нее открываем депо через апликуху. Снимаем на «Green Fund Депозитний. С нее тянем. По тарифам, тянучка бесплатная, как я их понимаю. А как на практике?
Рабочий вариант, коллеги?

Так у вас є зелене, але ви не можете перевірити чи у вас немає зеленої і ви сподіваєтеся, що десь зайдете відділення, щоб її відкрити?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:42

  klug написав:Так у вас є зелене, але ви не можете перевірити чи у вас немає зеленої і ви сподіваєтеся, що десь зайдете відділення, щоб її відкрити?
Зелёная у меня есть. И я вот только что позвонил в КЦ, и если мы друг друга поняли, то за тянучку О банка берет мзду, как за толкалку, т.е 0.5 , мин 5 грн. И это рушит всю схему... Блин, а по тарифам я понял, что нет комиса за тянучку с грин карты
la9
 
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