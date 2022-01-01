|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:30
ol_zy написав: maxstar написав:
Добавили кредитного лимита
ну как добавили - вернули большую часть из того что было.
Ага)
Они 0,5 еще платят на все покупки?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:39
mihasik написав: ol_zy написав: maxstar написав:
Добавили кредитного лимита
ну как добавили - вернули большую часть из того что было.
Ага)
Они 0,5 еще платят на все покупки?
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7227
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 15:38
ol_zy написав:
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
5% это на интернет.
А 0,5 на все покупки, если картой расчитываться.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 15:50
ol_zy написав:
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
Если других операций не было, то вряд ли, ибо КБ до 25 грн сгорает.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1020
|352731
|
Сер 23 бер, 2022 13:53
БОБЁР
|
|3
|125
|
|