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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:30
ol_zy написав: maxstar написав:
Добавили кредитного лимита
ну как добавили - вернули большую часть из того что было.
Ага)
Они 0,5 еще платят на все покупки?
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mihasik
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Додано: Сер 23 бер, 2022 13:39
mihasik написав: ol_zy написав: maxstar написав:
Добавили кредитного лимита
ну как добавили - вернули большую часть из того что было.
Ага)
Они 0,5 еще платят на все покупки?
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
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ol_zy
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Додано: Сер 23 бер, 2022 15:38
ol_zy написав:
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
5% это на интернет.
А 0,5 на все покупки, если картой расчитываться.
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mihasik
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Додано: Сер 23 бер, 2022 15:50
ol_zy написав:
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
Если других операций не было, то вряд ли, ибо КБ до 25 грн сгорает.
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Кащей
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:13
Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...
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la9
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:15
la9 написав:
Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...
4900 у Ошки(и КБВ) в исключениях
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Amethyst
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