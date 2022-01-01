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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 13:30

  ol_zy написав:
  maxstar написав:Добавили кредитного лимита

ну как добавили - вернули большую часть из того что было.

Ага)
Они 0,5 еще платят на все покупки?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 13:39

  mihasik написав:
  ol_zy написав:
  maxstar написав:Добавили кредитного лимита

ну как добавили - вернули большую часть из того что было.

Ага)
Они 0,5 еще платят на все покупки?

Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 15:38

  ol_zy написав:Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.

5% это на интернет.
А 0,5 на все покупки, если картой расчитываться.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 15:50

Re: О.Bank

  ol_zy написав:Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
Если других операций не было, то вряд ли, ибо КБ до 25 грн сгорает.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:13

Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:15

  la9 написав:Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...

4900 у Ошки(и КБВ) в исключениях
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:52

  Amethyst написав:
  la9 написав:Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...

4900 у Ошки(и КБВ) в исключениях

А может кто ткнуть в оф. Условия?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:56

  la9 написав:
  Amethyst написав:
  la9 написав:Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...

4900 у Ошки(и КБВ) в исключениях

А может кто ткнуть в оф. Условия?

Знакомьтесь https://ideabank.ua/sites/default/files ... 2021_5.pdf
КБО на странице 3, О.кард - стр.4
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:31

Re: О.Bank

  WallNutPen написав:КБО на странице 3, О.кард - стр.4
хм... Для 5 процентов нет 7995 в исключениях. Что, будет кешбечиться?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:40

  la9 написав:
  WallNutPen написав:КБО на странице 3, О.кард - стр.4
хм... Для 5 процентов нет 7995 в исключениях. Что, будет кешбечиться?

Почему сомневаетесь? Зоомаги вполне адекватные торговые точки. Ни разу ни квази кеш. Думаю окешбечится без проблем
WallNutPen
 
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