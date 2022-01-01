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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:30
ol_zy написав: maxstar написав:
Добавили кредитного лимита
ну как добавили - вернули большую часть из того что было.
Ага)
Они 0,5 еще платят на все покупки?
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mihasik
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Додано: Сер 23 бер, 2022 13:39
mihasik написав: ol_zy написав: maxstar написав:
Добавили кредитного лимита
ну как добавили - вернули большую часть из того что было.
Ага)
Они 0,5 еще платят на все покупки?
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
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ol_zy
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Додано: Сер 23 бер, 2022 15:38
ol_zy написав:
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
5% это на интернет.
А 0,5 на все покупки, если картой расчитываться.
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mihasik
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Додано: Сер 23 бер, 2022 15:50
ol_zy написав:
Наверно 5% имелось в виду? Х.з. - в сильпо недавно случайно (по вине кассира) оплатил приложением. Но там сумма была до 100грн, х.з. или увижу в апреле что-то.
Если других операций не было, то вряд ли, ибо КБ до 25 грн сгорает.
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Кащей
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:13
Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...
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la9
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:15
la9 написав:
Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...
4900 у Ошки(и КБВ) в исключениях
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:52
Amethyst написав: la9 написав:
Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...
4900 у Ошки(и КБВ) в исключениях
А может кто ткнуть в оф. Условия?
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la9
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:56
la9 написав: Amethyst написав: la9 написав:
Коллеги, в оплата о картой коммуналки через Некст кешбечится?
Какой порядок и условия выплаты КБ? Ранее пользовался сибасом, а теперь вот дошла очередь и до этой карты...
4900 у Ошки(и КБВ) в исключениях
А может кто ткнуть в оф. Условия?
Знакомьтесь https://ideabank.ua/sites/default/files ... 2021_5.pdf
КБО на странице 3, О.кард - стр.4
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WallNutPen
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:31
WallNutPen написав:
КБО на странице 3, О.кард - стр.4
хм... Для 5 процентов нет 7995 в исключениях. Что, будет кешбечиться?
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la9
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:40
la9 написав: WallNutPen написав:
КБО на странице 3, О.кард - стр.4
хм... Для 5 процентов нет 7995 в исключениях. Что, будет кешбечиться?
Почему сомневаетесь? Зоомаги вполне адекватные торговые точки. Ни разу ни квази кеш. Думаю окешбечится без проблем
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WallNutPen
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