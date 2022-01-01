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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:44

  WallNutPen написав:
  la9 написав:
  WallNutPen написав:КБО на странице 3, О.кард - стр.4
хм... Для 5 процентов нет 7995 в исключениях. Что, будет кешбечиться?

Почему сомневаетесь? Зоомаги вполне адекватные торговые точки. Ни разу ни квази кеш. Думаю окешбечится без проблем

7995 - квази кеш. Кешбек давал только Изя и отп фантиками. Ну, я больше не знаю, кто ещё.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:04

  la9 написав:
  WallNutPen написав:
  la9 написав:хм... Для 5 процентов нет 7995 в исключениях. Что, будет кешбечиться?

Почему сомневаетесь? Зоомаги вполне адекватные торговые точки. Ни разу ни квази кеш. Думаю окешбечится без проблем

7995 - квази кеш. Кешбек давал только Изя и отп фантиками. Ну, я больше не знаю, кто ещё.

Извините перепутал с другим МСС 5995 Зоомагазины . Азартные игры думаю точно не дадут. Там читайте внимательно - кешбек идет за "торговые МСС". А 7995 относится Идеей до "операцій переказів та фінансових операцій" (см.чуть выше клеточку)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:16

Re: О.Bank

  WallNutPen написав:перепутал с другим МСС 5995 Зоомагазины . Азартные игры думаю точно не дадут. Там читайте внимательно - кешбек идет за "торговые МСС". А 7995 относится Идеей до "операцій переказів та фінансових операцій" (см.чуть выше клеточку)

Похоже на то. Хотя,мдаже в описании этого МСС нет. Нужно тестить
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 00:16

Со смутных времён прихлопнули лимит.
Есть какой-то вариант восстановить по минимуму?
Или то як крыза мыне папизже?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 00:55

  idealstorm написав:Со смутных времён прихлопнули лимит.
Есть какой-то вариант восстановить по минимуму?
Или то як крыза мыне папизже?

Так вроде пару дней назад начал возвращать.
ol_zy
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