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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:44
WallNutPen написав: la9 написав: WallNutPen написав:
КБО на странице 3, О.кард - стр.4
хм... Для 5 процентов нет 7995 в исключениях. Что, будет кешбечиться?
Почему сомневаетесь? Зоомаги вполне адекватные торговые точки. Ни разу ни квази кеш. Думаю окешбечится без проблем
7995 - квази кеш. Кешбек давал только Изя и отп фантиками. Ну, я больше не знаю, кто ещё.
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la9
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:04
la9 написав: WallNutPen написав: la9 написав:
хм... Для 5 процентов нет 7995 в исключениях. Что, будет кешбечиться?
Почему сомневаетесь? Зоомаги вполне адекватные торговые точки. Ни разу ни квази кеш. Думаю окешбечится без проблем
7995 - квази кеш. Кешбек давал только Изя и отп фантиками. Ну, я больше не знаю, кто ещё.
Извините перепутал с другим МСС 5995 Зоомагазины . Азартные игры думаю точно не дадут. Там читайте внимательно - кешбек идет за "торговые МСС". А 7995 относится Идеей до "операцій переказів та фінансових операцій" (см.чуть выше клеточку)
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WallNutPen
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:16
WallNutPen написав:
перепутал с другим МСС 5995 Зоомагазины . Азартные игры думаю точно не дадут. Там читайте внимательно - кешбек идет за "торговые МСС". А 7995 относится Идеей до "операцій переказів та фінансових операцій" (см.чуть выше клеточку)
Похоже на то. Хотя,мдаже в описании этого МСС нет. Нужно тестить
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la9
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Додано: Суб 26 бер, 2022 00:16
Со смутных времён прихлопнули лимит.
Есть какой-то вариант восстановить по минимуму?
Или то як крыза мыне папизже?
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idealstorm
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Додано: Суб 26 бер, 2022 00:55
idealstorm написав:
Со смутных времён прихлопнули лимит.
Есть какой-то вариант восстановить по минимуму?
Или то як крыза мыне папизже?
Так вроде пару дней назад начал возвращать.
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ol_zy
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Додано: Нед 27 бер, 2022 19:28
idealstorm написав:Со смутных времён прихлопнули лимит.
Есть какой-то вариант восстановить по минимуму?
Или то як крыза мыне папизже?
В начале войны лимит отрезали до суммы задолженности. Недавно погасил ее - и дальше лимит не режут.
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Кащей
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Додано: Нед 27 бер, 2022 19:39
Кащей написав:
idealstorm написав:Со смутных времён прихлопнули лимит.
Есть какой-то вариант восстановить по минимуму?
Или то як крыза мыне папизже?
В начале войны лимит отрезали до суммы задолженности. Недавно погасил ее - и дальше лимит не режут.
У жены на КБО после погашения (12 марта) полностью срезали лимит -50К
А у меня на Ошке лимит 10К после погашения пока остался
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Amethyst
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Додано: Нед 27 бер, 2022 20:07
при оплате портмоне, изи пэй, пей хаб идёт как интернет платёж на пару с кешбеком, правильно ?!
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S i m
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Додано: Нед 27 бер, 2022 20:13
S i m написав:
при оплате портмоне, изи пэй, пей хаб идёт как интернет платёж на пару с кешбеком, правильно ?!
Да это интернет-платеж, если оплачиваете коммуналку то кешбека не будет.
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antey718
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