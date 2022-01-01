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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 17:21
Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 17:29
klug написав:
Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
Та зарегте отой ваш Бублик у Портмоне і буде вам щастя
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Додано: Пон 28 бер, 2022 17:30
klug написав:
Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
Попробуйте изипей, сейчас там телефон тоже без комиса
На сайте КС - портмоне. Можете обратиться в их поддержку
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