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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:21

Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:29

  klug написав:Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
Та зарегте отой ваш Бублик у Портмоне і буде вам щастя
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:30

  klug написав:Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.

Попробуйте изипей, сейчас там телефон тоже без комиса

На сайте КС - портмоне. Можете обратиться в их поддержку
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:04

Подскажите, ранее Идея опубликовала на сайте информацию, что возможны каникулы по кредитным картам, а теперь нет.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:40

  anikola13 написав:Подскажите, ранее Идея опубликовала на сайте информацию, что возможны каникулы по кредитным картам, а теперь нет.

Вот все "каникулы":
https://ideabank.ua/uk/news/pro-rozrakh ... ya-komisiy
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:29

  ВIВ написав:
  anikola13 написав:Подскажите, ранее Идея опубликовала на сайте информацию, что возможны каникулы по кредитным картам, а теперь нет.

Вот все "каникулы":
https://ideabank.ua/uk/news/pro-rozrakh ... ya-komisiy

Горячка сказала, что если я не погашу сумму льготного периода до 31.03, то будут считать по 4 %. Аргументируя это тем, что биллинг пройдет 01.04. Получается, что в пунке 2 пп2, надули?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:19

Re: О.Bank

  anikola13 написав:биллинг пройдет 01.04

Када у вас РД, 1 апреля? Ну тада нуна гаситься до 1го.
Там де про март были каникулы.
Про апрель дето 10го апреля шото придумают
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:41

  Amethyst написав:
  anikola13 написав:биллинг пройдет 01.04

Када у вас РД, 1 апреля? Ну тада нуна гаситься до 1го.
Там де про март были каникулы.
Про апрель дето 10го апреля шото придумают

Якщо РД 8 квітня (принаймні в додатку вказано погасити ОМП до цього дня) , то я , так розумію,в грейсі до 8.04, а далі як скаже банк?? Якщо не скаже нічого, то десь 7.04 загаситись, щоб залишитись в грейсі?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:55

  Hotab написав:
  Amethyst написав:
  anikola13 написав:биллинг пройдет 01.04

Када у вас РД, 1 апреля? Ну тада нуна гаситься до 1го.
Там де про март были каникулы.
Про апрель дето 10го апреля шото придумают

Якщо РД 8 квітня (принаймні в додатку вказано погасити ОМП до цього дня) , то я , так розумію,в грейсі до 8.04, а далі як скаже банк?? Якщо не скаже нічого, то десь 7.04 загаситись, щоб залишитись в грейсі?

так, все так
Ну і в аплікухі в Деталях є дата і сума для Грейсу
Amethyst
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