Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
klug написав:Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
Та зарегте отой ваш Бублик у Портмоне і буде вам щастя
klug написав:Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
Попробуйте изипей, сейчас там телефон тоже без комиса
На сайте КС - портмоне. Можете обратиться в их поддержку
Када у вас РД, 1 апреля? Ну тада нуна гаситься до 1го. Там де про март были каникулы. Про апрель дето 10го апреля шото придумают
Якщо РД 8 квітня (принаймні в додатку вказано погасити ОМП до цього дня) , то я , так розумію,в грейсі до 8.04, а далі як скаже банк?? Якщо не скаже нічого, то десь 7.04 загаситись, щоб залишитись в грейсі?
Када у вас РД, 1 апреля? Ну тада нуна гаситься до 1го. Там де про март были каникулы. Про апрель дето 10го апреля шото придумают
Якщо РД 8 квітня (принаймні в додатку вказано погасити ОМП до цього дня) , то я , так розумію,в грейсі до 8.04, а далі як скаже банк?? Якщо не скаже нічого, то десь 7.04 загаситись, щоб залишитись в грейсі?
так, все так Ну і в аплікухі в Деталях є дата і сума для Грейсу