Так точно, не будет штрафных санкций, но и вылетете из льготного периода.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:36
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:40
Нужно глянуть шо указано в Деталях кредитки в апликухе Ошки.
Но судя по своей кредитке там ВСЕ по нулям, т.е. ничо гасить не нуна и ничо за это не будиит.
Смерть ворогам!
|