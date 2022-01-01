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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

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О.Bank 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:36

  anikola13 написав:Amethyst
31 марта РД. Нужно гасить сумму льготного периода?

Так точно, не будет штрафных санкций, но и вылетете из льготного периода.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:40

  melkh написав:
  anikola13 написав:Amethyst
31 марта РД. Нужно гасить сумму льготного периода?

Так точно, не будет штрафных санкций, но и вылетете из льготного периода.

Нужно глянуть шо указано в Деталях кредитки в апликухе Ошки.
Но судя по своей кредитке там ВСЕ по нулям, т.е. ничо гасить не нуна и ничо за это не будиит.

Смерть ворогам!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:49

Amethyst нет, вы не вкурсе, позвоните на теплую, если куры вам внятно обьяснят, там как раз и будет светится сумма, у меня РД 2.04, светится сумма, можно и не пополнять ничего, только минималку кинуть, но я погашу всю сумму, потому что выпадаю из льготного периода.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:38

А что вообще по О.шке? Ее тоже на полку вслед за В5 и Хамом? Нет киш-мыша? Или есть?


КБВ установила КЛ = 0, уже покоится.
Надо наверное попасть в цивилизацию и закрыть совсем, чтоб "за простой" не стали брать деньги.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:01

  Hotab написав:А что вообще по О.шке? Ее тоже на полку вслед за В5 и Хамом? Нет киш-мыша? Или есть?


КБВ установила КЛ = 0, уже покоится.
Надо наверное попасть в цивилизацию и закрыть совсем, чтоб "за простой" не стали брать деньги.

Ото хай і відпочиває на полці до кращих часів.
За консерву Ідея гроші не бере.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:01

  Hotab написав:А что вообще по О.шке? Ее тоже на полку вслед за В5 и Хамом? Нет киш-мыша? Или есть?

Сообщений о приостановке кешбек программы по банку пока не было. Ждём пятницы - узнаем точно
WallNutPen
 
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