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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:36
anikola13 написав:Amethyst
31 марта РД. Нужно гасить сумму льготного периода?
Так точно, не будет штрафных санкций, но и вылетете из льготного периода.
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melkh
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:40
melkh написав: anikola13 написав:Amethyst
31 марта РД. Нужно гасить сумму льготного периода?
Так точно, не будет штрафных санкций, но и вылетете из льготного периода.
Нужно глянуть шо указано в Деталях кредитки в апликухе Ошки.
Но судя по своей кредитке там ВСЕ по нулям, т.е. ничо гасить не нуна и ничо за это не будиит.
Смерть ворогам!
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Amethyst
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:49
Amethyst нет, вы не вкурсе, позвоните на теплую, если куры вам внятно обьяснят, там как раз и будет светится сумма, у меня РД 2.04, светится сумма, можно и не пополнять ничего, только минималку кинуть, но я погашу всю сумму, потому что выпадаю из льготного периода.
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melkh
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Додано: Вів 29 бер, 2022 22:38
А что вообще по О.шке? Ее тоже на полку вслед за В5 и Хамом? Нет киш-мыша? Или есть?
КБВ установила КЛ = 0, уже покоится.
Надо наверное попасть в цивилизацию и закрыть совсем, чтоб "за простой" не стали брать деньги.
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Hotab
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Додано: Вів 29 бер, 2022 23:01
Hotab написав:
А что вообще по О.шке? Ее тоже на полку вслед за В5 и Хамом? Нет киш-мыша? Или есть?
КБВ установила КЛ = 0, уже покоится.
Надо наверное попасть в цивилизацию и закрыть совсем, чтоб "за простой" не стали брать деньги.
Ото хай і відпочиває на полці до кращих часів.
За консерву Ідея гроші не бере.
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Amethyst
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Додано: Вів 29 бер, 2022 23:01
Hotab написав:
А что вообще по О.шке? Ее тоже на полку вслед за В5 и Хамом? Нет киш-мыша? Или есть?
Сообщений о приостановке кешбек программы по банку пока не было. Ждём пятницы - узнаем точно
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Додано: Сер 30 бер, 2022 17:01
Кто как думает - размещение депозита здесь повысит шансы на возвращение кредитных лимитов? По КБО в 0 зарезали. По О-шке смешная сумма осталась
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Vorlon
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