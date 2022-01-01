Так точно, не будет штрафных санкций, но и вылетете из льготного периода.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:36
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:40
Нужно глянуть шо указано в Деталях кредитки в апликухе Ошки.
Но судя по своей кредитке там ВСЕ по нулям, т.е. ничо гасить не нуна и ничо за это не будиит.
Смерть ворогам!
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:49
Amethyst нет, вы не вкурсе, позвоните на теплую, если куры вам внятно обьяснят, там как раз и будет светится сумма, у меня РД 2.04, светится сумма, можно и не пополнять ничего, только минималку кинуть, но я погашу всю сумму, потому что выпадаю из льготного периода.
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:38
А что вообще по О.шке? Ее тоже на полку вслед за В5 и Хамом? Нет киш-мыша? Или есть?
КБВ установила КЛ = 0, уже покоится.
Надо наверное попасть в цивилизацию и закрыть совсем, чтоб "за простой" не стали брать деньги.
Додано: Вів 29 бер, 2022 23:01
Ото хай і відпочиває на полці до кращих часів.
За консерву Ідея гроші не бере.
Додано: Вів 29 бер, 2022 23:01
Додано: Сер 30 бер, 2022 17:01
Кто как думает - размещение депозита здесь повысит шансы на возвращение кредитных лимитов? По КБО в 0 зарезали. По О-шке смешная сумма осталась
Додано: Сер 30 бер, 2022 20:53
Vorlon ИМХО есть смысл. У мну біло 5500 ,а когда ради приличия открыл депо на чирик то через месяц налили 15500. Однако неизвестно как оно сработает ли во время войны?
Додано: Чет 31 бер, 2022 13:03
вряд-ли. Случайно прошла оплата в сильпо (после погашения там около тысячи стало доступных из 2К) через пару дней повысили до 8К (изначально было 10). Скорее погашение и использование играет роль.
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