|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:32
да, кешбек есть
лимит по О.Карте - 17к, по КБВ - 0 ((
-
Savage Mind
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 03.10.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:52
klug написав:
Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.
З сайту ватафона теж не проходить. Це точно не Ідея блочить?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6771
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1121
|500489
|
П'ят 01 кві, 2022 18:24
AlexSV
|
|3
|211
|
|