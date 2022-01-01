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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:32

Re: О.Bank

да, кешбек есть
лимит по О.Карте - 17к, по КБВ - 0 ((
Savage Mind
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:52

  klug написав:Панове, з сайту КС не дає поповнити телефон бубликом, каже, що не може перевірити приналежність картки. Як з цим боротися? Раніше платив ТАСькою увесь час. Зараз у ТАСьки за телефон комісію, комуналку вчора дало оплатити, а от інтернет - ні.

З сайту ватафона теж не проходить. Це точно не Ідея блочить?
klug
 
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