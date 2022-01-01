да, кешбек есть
лимит по О.Карте - 17к, по КБВ - 0 ((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:32
Re: О.Bank
да, кешбек есть
лимит по О.Карте - 17к, по КБВ - 0 ((
Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:52
З сайту ватафона теж не проходить. Це точно не Ідея блочить?
Додано: Суб 02 кві, 2022 06:32
Вопрос по тарифам - тянуть с карты без комиссии? Лимит при оформлении не дали, карту не успел получить, думаю теперь все таки получить и использовать, как копилку - на свободные средства всё-таки 8.5%
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