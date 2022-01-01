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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 кві, 2022 19:40
хохо!
невже русскій воєнний літак???
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greenozon
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:35
то вы не там ищете...
Оновили новину про кешбек у «IdeaBank»
Тепер новина нібито була опублікована ще 30 березня, у якій Банк повідомляє що з 4 квітня відключає послугу «кешбек», а також не збирається виплачувати кешбек за операції до 4 квітня.
Посилання на оновлену новину тут https://ideabank.ua/uk/news/zminy-u-prohrami-loyalnosti
, а насправді вона була опублікована вчора! Здається у Банку є машина часу...
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