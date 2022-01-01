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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 19:40

хохо!

невже русскій воєнний літак???

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:35

Re: О.Bank

то вы не там ищете...
Оновили новину про кешбек у «IdeaBank»

Тепер новина нібито була опублікована ще 30 березня, у якій Банк повідомляє що з 4 квітня відключає послугу «кешбек», а також не збирається виплачувати кешбек за операції до 4 квітня.

Посилання на оновлену новину тут https://ideabank.ua/uk/news/zminy-u-prohrami-loyalnosti, а насправді вона була опублікована вчора! Здається у Банку є машина часу...
ol_zy
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