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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 19:40

хохо!

невже русскій воєнний літак???

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:35

Re: О.Bank

то вы не там ищете...
Оновили новину про кешбек у «IdeaBank»

Тепер новина нібито була опублікована ще 30 березня, у якій Банк повідомляє що з 4 квітня відключає послугу «кешбек», а також не збирається виплачувати кешбек за операції до 4 квітня.

Посилання на оновлену новину тут https://ideabank.ua/uk/news/zminy-u-prohrami-loyalnosti, а насправді вона була опублікована вчора! Здається у Банку є машина часу...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:30

Вчора звонили зі Львова і задавали питання приблизно такого змісту "Чи ви плануєте користуватися вашою карткою і далі і чи будете ви вчасно гасити відповідні платежі по ній?" Дивні питання, навіть з урахуванням війського стану. Але якщо взяти до уваги відміну кешбеку, то якесь раціо і з'являтьється - якщо клієнт не планує користуватися карткою без кешбеку, то може для банку краще взагалі порізати ліміт...
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:06

  ol_zy написав:то вы не там ищете...
Оновили новину про кешбек у «IdeaBank»

Тепер новина нібито була опублікована ще 30 березня, у якій Банк повідомляє що з 4 квітня відключає послугу «кешбек», а також не збирається виплачувати кешбек за операції до 4 квітня.

Посилання на оновлену новину тут https://ideabank.ua/uk/news/zminy-u-prohrami-loyalnosti, а насправді вона була опублікована вчора! Здається у Банку є машина часу...


А, ну идёт тогда Идея на.. полку, к Альфе.
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:29

Re: О.Bank

  Savage Mind написав:А, ну идёт тогда Идея на.. полку, к Альфе.

та лааано, у Алки ж пока есть рассрочки на 6 мес от 500грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:31

Amethyst
Только лимита где взять? После обрезания...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:42

  Vorlon написав:Amethyst
Только лимита где взять? После обрезания...

Ну я наловчился гасить чётко перед очередной покупкой, и Алка не успевает обрезать
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:56

Re: О.Bank

Бублік злетів з котушок. Налив 35000 кредліму, хоча він нахєр не потрібний вже.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:08

  Кочевник написав:Бублік злетів з котушок. Налив 35000 кредліму, хоча він нахєр не потрібний вже.


Він жрать не просить. А деяким - як знахідка :wink:
jay2004
 
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