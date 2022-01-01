О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 кві, 2022 19:40
хохо!
невже русскій воєнний літак???
greenozon
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:35
то вы не там ищете...
Оновили новину про кешбек у «IdeaBank»
Тепер новина нібито була опублікована ще 30 березня, у якій Банк повідомляє що з 4 квітня відключає послугу «кешбек», а також не збирається виплачувати кешбек за операції до 4 квітня.
Посилання на оновлену новину тут
https://ideabank.ua/uk/news/zminy-u-prohrami-loyalnosti
, а насправді вона була опублікована вчора! Здається у Банку є машина часу...
ol_zy
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Додано: Сер 06 кві, 2022 10:30
Вчора звонили зі Львова і задавали питання приблизно такого змісту "Чи ви плануєте користуватися вашою карткою і далі і чи будете ви вчасно гасити відповідні платежі по ній?" Дивні питання, навіть з урахуванням війського стану. Але якщо взяти до уваги відміну кешбеку, то якесь раціо і з'являтьється - якщо клієнт не планує користуватися карткою без кешбеку, то може для банку краще взагалі порізати ліміт...
nickvp
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:06
ol_zy написав:
то вы не там ищете...
Оновили новину про кешбек у «IdeaBank»
Тепер новина нібито була опублікована ще 30 березня, у якій Банк повідомляє що з 4 квітня відключає послугу «кешбек», а також не збирається виплачувати кешбек за операції до 4 квітня.
Посилання на оновлену новину тут
https://ideabank.ua/uk/news/zminy-u-prohrami-loyalnosti
, а насправді вона була опублікована вчора! Здається у Банку є машина часу...
А, ну идёт тогда Идея на.. полку, к Альфе.
Savage Mind
Повідомлень: 91
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:29
Savage Mind написав:
А, ну идёт тогда Идея на.. полку, к Альфе.
та лааано, у Алки ж пока есть рассрочки на 6 мес от 500грн
Amethyst
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:31
Amethyst Только лимита где взять? После обрезания...
Vorlon
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:42
Vorlon написав: Amethyst
Только лимита где взять? После обрезания...
Ну я наловчился гасить чётко перед очередной покупкой, и Алка не успевает обрезать
Amethyst
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Додано: Чет 07 кві, 2022 08:56
Бублік злетів з котушок. Налив 35000 кредліму, хоча він нахєр не потрібний вже.
Кочевник
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Додано: Чет 07 кві, 2022 09:08
Кочевник написав:
Бублік злетів з котушок. Налив 35000 кредліму, хоча він нахєр не потрібний вже.
Він жрать не просить. А деяким - як знахідка
jay2004
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