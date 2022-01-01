непонятная движуха, сначала уменьшили в 6 раз, при том что не особо пользовался и загасился заранее, сегодня увеличили в 3,5 раза, но он и нафиг мне не нужен после отмены кэшбэка!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:34
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:41
В мене як був порізаний майже в 10 разів, так і залишився. Хоча і його (8200) повинно було хватити, але як написано вище, з відміною кешбеку він не потрібний взагалі і буде чекати кращих часів.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:44
Не смог оплатить онлайн заказа через liqpay (20k+) . Выбило лимит на снятие налички хотя причем здесь лимит на наличку если это онлайн оплата(стоит макс лимит 100к грн в день).
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:00
ЛикПей может пробиваться и как обычный р2р-перевод, а это таки "лимит налички" еще и с комисс за обнал кредитных (4%).
Мучайте своего продавца, шо он там накуралесил
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:09
Amethyst
Нет, оплатил через моно и получил кешбек по категории "Авто и АЗС". Отсюда вытекает что это не P2P
Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:09
У мене та сама фігня була того місяця у ТАС2Ю, причому залежало від розділу оплати. Таки Ідея щось там накрутила.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:38
Re: О.Bank
Окарта вообще что-то не дружит с ликпеем. Постоянно выбивает, любые суммы.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:41
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