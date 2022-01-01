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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

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О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:34

  Кочевник написав:Бублік злетів з котушок. Налив 35000 кредліму, хоча він нахєр не потрібний вже.

непонятная движуха, сначала уменьшили в 6 раз, при том что не особо пользовался и загасился заранее, сегодня увеличили в 3,5 раза, но он и нафиг мне не нужен после отмены кэшбэка!
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:41

В мене як був порізаний майже в 10 разів, так і залишився. Хоча і його (8200) повинно було хватити, але як написано вище, з відміною кешбеку він не потрібний взагалі і буде чекати кращих часів.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:44

Не смог оплатить онлайн заказа через liqpay (20k+) . Выбило лимит на снятие налички хотя причем здесь лимит на наличку если это онлайн оплата(стоит макс лимит 100к грн в день).
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:00

  rationalism2 написав:Не смог оплатить онлайн заказа через liqpay (20k+) . Выбило лимит на снятие налички хотя причем здесь лимит на наличку если это онлайн оплата(стоит макс лимит 100к грн в день).

ЛикПей может пробиваться и как обычный р2р-перевод, а это таки "лимит налички" еще и с комисс за обнал кредитных (4%).
Мучайте своего продавца, шо он там накуралесил
Amethyst
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Подякували: 375 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:09

Amethyst
Нет, оплатил через моно и получил кешбек по категории "Авто и АЗС". Отсюда вытекает что это не P2P
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:09

  rationalism2 написав:Не смог оплатить онлайн заказа через liqpay (20k+) . Выбило лимит на снятие налички хотя причем здесь лимит на наличку если это онлайн оплата(стоит макс лимит 100к грн в день).

У мене та сама фігня була того місяця у ТАС2Ю, причому залежало від розділу оплати. Таки Ідея щось там накрутила.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:38

Re: О.Bank

Окарта вообще что-то не дружит с ликпеем. Постоянно выбивает, любые суммы.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:41

  mihasik написав:Окарта вообще что-то не дружит с ликпеем. Постоянно выбивает, любые суммы.

Так давно уже. Примерно с тех пор, как стало просить вводить имя на карте.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:31

  ingtrans написав:
  mihasik написав:Окарта вообще что-то не дружит с ликпеем. Постоянно выбивает, любые суммы.

Так давно уже. Примерно с тех пор, как стало просить вводить имя на карте.

Так даже имя не дает ввести - сразу отлуп :shock:
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:03

Чёртова идея, она же обанк, ввела какие-то новые лимиты на Р2Р. Дало вывести 10к и посылает за кораблём, а мне туда не надо. Это решаемо или идея сдохла?
cdj2
 
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