RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
О.Bank

О.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:16

  cdj2 написав:Чёртова идея, она же обанк, ввела какие-то новые лимиты на Р2Р. Дало вывести 10к и посылает за кораблём, а мне туда не надо. Это решаемо или идея сдохла?


Какая у вас карта если дебетовая там суммы 20к и можно увеличить звонком в колл центр.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 93949596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, ingtrans і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 120, 121, 122
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1211 602168
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 кві, 2022 12:02
Incasso
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
3 302
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 бер, 2022 22:04
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (627)
11.04.2022 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.