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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:16
cdj2 написав:
Чёртова идея, она же обанк, ввела какие-то новые лимиты на Р2Р. Дало вывести 10к и посылает за кораблём, а мне туда не надо. Это решаемо или идея сдохла?
Какая у вас карта если дебетовая там суммы 20к и можно увеличить звонком в колл центр.
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