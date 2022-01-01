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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:16
cdj2 написав:
Чёртова идея, она же обанк, ввела какие-то новые лимиты на Р2Р. Дало вывести 10к и посылает за кораблём, а мне туда не надо. Это решаемо или идея сдохла?
Какая у вас карта если дебетовая там суммы 20к и можно увеличить звонком в колл центр.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 10:11
Подскажите, сейчас Окарту оформляют еще?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 10:53
rationalism2 написав:
Подскажите, сейчас Окарту оформляют еще?
новостей о приостановке выпуска не было.
Но без кешбека эта карта неинтересна
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:38
rationalism2 написав:
Подскажите, сейчас Окарту оформляют еще?
На гілці з кешбеками людина писала, що не змогла замовити.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 08:57
По Карт Бланшу Вайт також відмінили кешбек?
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По всем картам банка.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 09:34
ставка за мобільним онлайн = ставці за вільними коштами = 7,5% річних.
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