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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:16

  cdj2 написав:Чёртова идея, она же обанк, ввела какие-то новые лимиты на Р2Р. Дало вывести 10к и посылает за кораблём, а мне туда не надо. Это решаемо или идея сдохла?


Какая у вас карта если дебетовая там суммы 20к и можно увеличить звонком в колл центр.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:11

Re: О.Bank

Подскажите, сейчас Окарту оформляют еще?
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:53

  rationalism2 написав:Подскажите, сейчас Окарту оформляют еще?

новостей о приостановке выпуска не было.
Но без кешбека эта карта неинтересна
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:38

  rationalism2 написав:Подскажите, сейчас Окарту оформляют еще?

На гілці з кешбеками людина писала, що не змогла замовити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:57

Re: О.Bank

По Карт Бланшу Вайт також відмінили кешбек?
myko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:59

myko
По всем картам банка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:34

Re: О.Bank

ставка за мобільним онлайн = ставці за вільними коштами = 7,5% річних.
myko
 
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