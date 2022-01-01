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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
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Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 15:41

И я в кеше гугла не смог найти ту первую объяву(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 15:53

  Amethyst написав:И я в кеше гугла не смог найти ту первую объяву(

Она провисела очень недолго. Гугл просто не успел ее закешировать. Ну а заскринить никто не догадался. Поэтому предъявить тут банку факт его нечистоплотности к сожалению не получится :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 16:54

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:И я в кеше гугла не смог найти ту первую объяву(

Она провисела очень недолго. Гугл просто не успел ее закешировать. Ну а заскринить никто не догадался. Поэтому предъявить тут банку факт его нечистоплотности к сожалению не получится :(


а если бы получилось, это что-то бы изменило ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 17:33

  S i m написав:
  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:И я в кеше гугла не смог найти ту первую объяву(

Она провисела очень недолго. Гугл просто не успел ее закешировать. Ну а заскринить никто не догадался. Поэтому предъявить тут банку факт его нечистоплотности к сожалению не получится :(


а если бы получилось, это что-то бы изменило ?!

Про "стейки" слышали? Тоже многие думали не получится. А оно получилось. Но в данном случае мало фактажа для того чтобы банку ткнуть носом в то что она сама нарушила свои же доки и была в корне не права. Банка скажет я предупреждала всех 30.03 и покажет свою страницу и чем тут крыть? Так бы при наличии скрина можно было бы пободаться
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 18:21

Зображення
В принципе взуть можно
на сайтах лежат объявы от 2 апреля
https://ideabank.ua/uk/news/zminy-u-prohrami-loyalnosti
https://obank.com.ua/uk/experts/obank-e ... osti-obank
и согласно 3.15(-здецового) пункта их Умов Кеш беку нуна было пердупредить за 5 календарных дней :idea:

Но чото мараться об этих гoмнюкoв не хочется :evil:

З вірою у беззаперечну перемогу України!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 22:22

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:І шоо, нікому КБ не виплатили? Навіть тим, хто розраховувався 1..4 квітня?
Ні краплинки?

Я так понимаю технически тем кто платил 1-4 апреля начислить ничего не могли потому как сумма по счету никак не могла провестись. Шанс получить кешбек был лишь у тех кто платил 30-31 марта и у кого в мартовский кэшбек сумма не попала. Остальных идея нагло кинула. Причем у них же самих в правилах кэшбека написано что предупреждать об изменениях они обязаны за 5 дней. Ну а как оно было на самом деле -все знают. Сначала засветили к апреля сообщение что с 7 апреля прекратят начислять. Потом убрали то сообщение - выкатили новое 30 марта что прекращение начисления будет с 4 апреля. В общем мошейники :)

прокинули и тех и тех...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:39

Re: О.Bank

Напомните основные моменты по карте: крайняя дата погашения - до конца даты заключения договора, пополнять кошерно можно сэпом, внешним манисендом и кошельком мастерпасс? Ничего отключать не нужно, чтобы избежать дополнительных расходов, комиссий, абонплат?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:05

Re: О.Bank

Bosstone написав:Напомните основные моменты по карте: крайняя дата погашения - до конца даты заключения договора, пополнять кошерно можно сэпом, внешним манисендом и кошельком мастерпасс? Ничего отключать не нужно, чтобы избежать дополнительных расходов, комиссий, абонплат?


Отключать ничего не надо. С утра в РД можно гасить СЭПом или толкать П2П. Кошелек не пробовал. Можно и на день раньше, % на остатки по картам уже мизер.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:24

Re: О.Bank

У пополнения через Мастерпасс в приложении один неприятный нюанс. Он округляет сумму пополнения до целого, отбрасывая копейки. Если этого не заметить, можно влететь. Поэтому при вводе суммы нужно округлять самому до ближайшего бОльшего целого.
Кащей
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