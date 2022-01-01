WallNutPen написав:

Amethyst написав: І шоо, нікому КБ не виплатили? Навіть тим, хто розраховувався 1..4 квітня?

Ні краплинки? І шоо, нікому КБ не виплатили? Навіть тим, хто розраховувався 1..4 квітня?Ні краплинки?

Я так понимаю технически тем кто платил 1-4 апреля начислить ничего не могли потому как сумма по счету никак не могла провестись. Шанс получить кешбек был лишь у тех кто платил 30-31 марта и у кого в мартовский кэшбек сумма не попала. Остальных идея нагло кинула. Причем у них же самих в правилах кэшбека написано что предупреждать об изменениях они обязаны за 5 дней. Ну а как оно было на самом деле -все знают. Сначала засветили к апреля сообщение что с 7 апреля прекратят начислять. Потом убрали то сообщение - выкатили новое 30 марта что прекращение начисления будет с 4 апреля. В общем мошейники