Amethyst написав:И я в кеше гугла не смог найти ту первую объяву(
Она провисела очень недолго. Гугл просто не успел ее закешировать. Ну а заскринить никто не догадался. Поэтому предъявить тут банку факт его нечистоплотности к сожалению не получится
а если бы получилось, это что-то бы изменило ?!
Про "стейки" слышали? Тоже многие думали не получится. А оно получилось. Но в данном случае мало фактажа для того чтобы банку ткнуть носом в то что она сама нарушила свои же доки и была в корне не права. Банка скажет я предупреждала всех 30.03 и покажет свою страницу и чем тут крыть? Так бы при наличии скрина можно было бы пободаться
Amethyst написав:І шоо, нікому КБ не виплатили? Навіть тим, хто розраховувався 1..4 квітня? Ні краплинки?
Я так понимаю технически тем кто платил 1-4 апреля начислить ничего не могли потому как сумма по счету никак не могла провестись. Шанс получить кешбек был лишь у тех кто платил 30-31 марта и у кого в мартовский кэшбек сумма не попала. Остальных идея нагло кинула. Причем у них же самих в правилах кэшбека написано что предупреждать об изменениях они обязаны за 5 дней. Ну а как оно было на самом деле -все знают. Сначала засветили к апреля сообщение что с 7 апреля прекратят начислять. Потом убрали то сообщение - выкатили новое 30 марта что прекращение начисления будет с 4 апреля. В общем мошейники
Напомните основные моменты по карте: крайняя дата погашения - до конца даты заключения договора, пополнять кошерно можно сэпом, внешним манисендом и кошельком мастерпасс? Ничего отключать не нужно, чтобы избежать дополнительных расходов, комиссий, абонплат?
Bosstone написав:Напомните основные моменты по карте: крайняя дата погашения - до конца даты заключения договора, пополнять кошерно можно сэпом, внешним манисендом и кошельком мастерпасс? Ничего отключать не нужно, чтобы избежать дополнительных расходов, комиссий, абонплат?
Отключать ничего не надо. С утра в РД можно гасить СЭПом или толкать П2П. Кошелек не пробовал. Можно и на день раньше, % на остатки по картам уже мизер.
У пополнения через Мастерпасс в приложении один неприятный нюанс. Он округляет сумму пополнения до целого, отбрасывая копейки. Если этого не заметить, можно влететь. Поэтому при вводе суммы нужно округлять самому до ближайшего бОльшего целого.