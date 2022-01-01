Amethyst написав:И я в кеше гугла не смог найти ту первую объяву(
Она провисела очень недолго. Гугл просто не успел ее закешировать. Ну а заскринить никто не догадался. Поэтому предъявить тут банку факт его нечистоплотности к сожалению не получится
а если бы получилось, это что-то бы изменило ?!
Про "стейки" слышали? Тоже многие думали не получится. А оно получилось. Но в данном случае мало фактажа для того чтобы банку ткнуть носом в то что она сама нарушила свои же доки и была в корне не права. Банка скажет я предупреждала всех 30.03 и покажет свою страницу и чем тут крыть? Так бы при наличии скрина можно было бы пободаться
Amethyst написав:І шоо, нікому КБ не виплатили? Навіть тим, хто розраховувався 1..4 квітня? Ні краплинки?
Я так понимаю технически тем кто платил 1-4 апреля начислить ничего не могли потому как сумма по счету никак не могла провестись. Шанс получить кешбек был лишь у тех кто платил 30-31 марта и у кого в мартовский кэшбек сумма не попала. Остальных идея нагло кинула. Причем у них же самих в правилах кэшбека написано что предупреждать об изменениях они обязаны за 5 дней. Ну а как оно было на самом деле -все знают. Сначала засветили к апреля сообщение что с 7 апреля прекратят начислять. Потом убрали то сообщение - выкатили новое 30 марта что прекращение начисления будет с 4 апреля. В общем мошейники
Напомните основные моменты по карте: крайняя дата погашения - до конца даты заключения договора, пополнять кошерно можно сэпом, внешним манисендом и кошельком мастерпасс? Ничего отключать не нужно, чтобы избежать дополнительных расходов, комиссий, абонплат?
Bosstone написав:Напомните основные моменты по карте: крайняя дата погашения - до конца даты заключения договора, пополнять кошерно можно сэпом, внешним манисендом и кошельком мастерпасс? Ничего отключать не нужно, чтобы избежать дополнительных расходов, комиссий, абонплат?
Отключать ничего не надо. С утра в РД можно гасить СЭПом или толкать П2П. Кошелек не пробовал. Можно и на день раньше, % на остатки по картам уже мизер.
У пополнения через Мастерпасс в приложении один неприятный нюанс. Он округляет сумму пополнения до целого, отбрасывая копейки. Если этого не заметить, можно влететь. Поэтому при вводе суммы нужно округлять самому до ближайшего бОльшего целого.
С начала войны банк обнудил кр. лимит, на мои просьбы вернуть, мягко посылал по дальше. Потом стали звонить предлагать кредит наличными. На что я им отвеча, что пусть сначала карту восстановят. Сегодня вернули довоенный лимит 20т, вот только зачем он теперь, теперь одна Альфа осталась которая тоже мне до нуля хамелеон сжала, все осатальные кто был вернули практически довоенный уровень по картам.